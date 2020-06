TEOTINO, Commisso ha fatto qualche errore. Spero...

Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, ha parlato così della ripresa del calcio e del presidente Commisso: "Mi auguro che nel Consiglio Federale di domani si decida sulle retrocessioni. La Lega A ha richiesto il blocco, ma credo che verrà respinto. Deve essere la Federazione a decidere e non le Leghe. Credo che alla fine ci sarà una regolamentazione delle retrocessioni. Auspico che venga applicato lo stesso protocollo dell'Europa: con un positivo deve andare in quarantena solo lui. In questa fase di calo dei contagi non penso sia necessario che tutta la squadra vada in quarantena. Le positività in Serie A non possono essere nascoste, non scherziamo. Ditemi un Paese al mondo in cui si pensa di cancellare un positivo: non ci facciamo ridere dietro da tutti. Commisso? Ha portato entusiasmo e sintonia con la città di Firenze. Ha fatto qualche errore di carattere tecnico come conferma ed esonero di Montella, mercato di gennaio un po' confuso. È un anno di rodaggio, potrà fare meglio sperando si sblocchi lo stadio".