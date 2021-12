SOUSA, Pronto a pagare una penale: c'è il Flamengo

Paulo Sousa ha fretta di iniziare un nuovo capitolo della propria vita e per questo sarebbe pronto a rescindere unilateralmente il contratto che lo lega alla Federcalcio polacca e pagare di tasca propria la multa che gli verrà comminata qualora non si dovesse arrivare a un accordo con la controparte. Lo riferisce Globoesporte spiegando che la dirigenza del Flamengo è in arrivo in Portogallo per incontrare l’allenatore e programmare il futuro con la speranza di poter annunciare il nuovo tecnico già nella giornata di domani.