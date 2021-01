SIMEONE, Al Franchi per interrompere il digiuno

Giovanni Simeone è tornato a Firenze, ma con la casacca del Cagliari. Il campo del Franchi evocherà nella testa del cholito tanti ricordi e varie emozioni, tra cui il pensiero di capitan Astori, che qualche giorno fa avrebbe compiuto 34 anni. La Fiorentina ha rappresentato tanto per il figlio d'arte, che in viola ha segnato 20 dei 49 gol totali fatti in Serie A. Proprio contro i gigliati cercherà il 50esimo per interrompere un digiuno che va avanti dallo scorso 31 ottobre. Lo scrive il Corriere dello Sport.