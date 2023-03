SALAH, Recuperata medaglia Coppa d'Africa rubata

Buone notizie per Mohamed Salah. Come scrive stamane il quotidiano The Sun, la polizia ha ritrovato la medaglia d'argento della Coppa d'Africa che gli era stata rubata presso la sua villa a Il Cairo, quando dei ladri avevano svaligiato l'intera struttura portandosi via anche cimeli sportivi. L'esterno offensivo del Liverpool è arrivato secondo in Coppa d'Africa sia in Gabon nel 2017 sia in Camerun nel 2021.