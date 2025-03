Salah, a sorpresa torna possibile il suo rinnovo col Liverpool. Alzata l'offerta dei Reds

A sorpresa, dopo mesi di sfiducia, la possibilità che Mohamed Salah rinnovi il proprio contratto col Liverpool (in scadenza a giugno) ha ripreso corpo. Secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, uno dei principali tabloid inglesi, le trattative tra il suo agente Rami Abbas e la dirigenza dei Reds avrebbero fatto progressi significativi in merito alla realizzazione del rinnovo che impedirebbe all'ex stella della Fiorentina di lasciare il club da parametro zero.

Dopo aver a lungo alimentato dubbi sul suo futuro, Salah avrebbe ricevuto un'offerta più convincente di tutte le precedenti che potrebbe persuaderlo a rimanere oltre la scadenza del suo contratto attuale, che scade il prossimo 30 giugno. "Le trattative sono molto più avanzate questa volta, e l'offerta presentata è più alta di qualsiasi offerta fatta al giocatore in precedenza", si legge dal medium britannico.