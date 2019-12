INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ANCORA TERAPIE PER RIBERY. CON L'INTER... Arrivano novità a proposito delle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il francese anche oggi è rimasto all'interno del Centro Sportivo Davide Astori a fare terapie nonostante oggi fosse previsto il... Arrivano novità a proposito delle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il francese anche oggi è rimasto all'interno del Centro Sportivo Davide Astori a fare terapie nonostante oggi fosse previsto il... NOTIZIE DI FV RIBERY, È A FIRENZE, POI LA GERMANIA: L'INTERVENTO... Sarà con tutta probabilità domani il giorno buono per vedere Franck Ribery finire sotto i ferri: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il francese (che in queste ore si trova a Firenze, dove ha fatto rientro dopo il consulto in Germania che lo ha portato... Sarà con tutta probabilità domani il giorno buono per vedere Franck Ribery finire sotto i ferri: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il francese (che in queste ore si trova a Firenze, dove ha fatto rientro dopo il consulto in Germania che lo ha portato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi