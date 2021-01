RAVANELLI, Chiesa deve giocare con i compagni

Fabrizio Ravanelli ha parlato a Radio Sportiva della Juventus, rientrata nella corsa Scudetto grazie alla vittoria per 3-1 conquistata a San Siro contro la capolista Milan: "La Juve va rivista, anche con la Fiorentina ha avuto un approccio sbagliato, deve dare continuità e serve il salto di maturità di giocatori come Bentancur. In certi momenti è mancato un po' lo zoccolo duro, gente che in allenamento e in partita ti fa pensare che ogni gara è una finale. È mancata la mentalità, deve ritrovare il DNA", riporta TuttoJuve.

La prova di Chiesa: "Ha qualità, un gran tiro, è veloce e salta l'avversario. Può ricoprire più ruoli: il suo difetto finora è stato di abbassare la testa e andare contro un muro, invece mercoledì è andato in profondità e ha fatto gol. Deve imparare a giocare con i compagni: se si metterà a disposizione con umiltà, potrà diventare devastante, ha la potenzialità per diventare uno dei migliori giocatori europei nel suo ruolo"..