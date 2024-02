RANIERI, Volevamo un giocatore con l'esperienza di Mina

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di domenica tra Cagliari e Napoli, l'allenatore dei sardi ha parlato, tra le altre cose, anche dell'ex viola Yerry Mina. Queste le sue parole riguardo al difensore centrale colombiano: "Si cercava da tempo un giocatore di esperienza, è stato preso per le molteplici qualità tecniche e caratteriali, di guida per il reparto arretrato. Non ce n'era troppo bisogno, ma serviva un calciatore di personalità".