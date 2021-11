RANIERI, Standing ovation di Leicester al suo ritorno

Un amore che non può essere dimenticato. L'ex allenatore (anche della Fiorentina) Claudio Ranieri è tornato a Leicester, nel King Power Stadium che l'ha visto protagonista di una delle cavalcate più incredibili della storia con il titolo conquistato nel 2016. E il pubblico non ha potuto far altro che regalargli una standing ovation al momento dell'ingresso in campo. Leicester-Watford è finita 4-2 per i padroni di casa grazie alla doppietta di Vardy e ai gol di Maddison e Lookman.