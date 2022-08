PRUZZO, Alcuni giocatori viola sembrano in ritardo

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a TMW della squadra di Italiano, analizzando il problema del gol che sembra affliggere i viola: "Non ci si può dimenticare che l'anno scorso si partiva con le reti di Vlahovic che in effetti ha poi segnato tanto. Ora alcuni giocatori paiono in ritardo, ma la Fiorentina soprattutto deve provare a non cedere Milenkovic, deve cercare di tenere il livello dell'anno scorso e migliorare se possibile".

A centrocampo si aspetta un colpo?

"Parliamo di un settore dove è stato perso qualcosa però Mandragora si può inserire bene, e il lavoro di Italiano ha un anno in più. In avanti va trovata la soluzione che ti garantisca gol".

Quando entrerà in forma Jovic?

"Un attaccante va anche a periodi: a volte tocca palla e fa gol altre volte va in difficoltà. Spero che al fischio d'inizio del campionato stia in una condizione ottimale. Ripeto, è un campionato anomalo e partire bene è fondamentale".