PRANDELLI, In settimana il summit per il suo futuro

Genoa a lavoro, in attesa di capire chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Grifone o se si ripartirà dall'ex Fiorentina Prandelli. In settimana summit per la panchina. Se non dovesse rimanere Prandelli i profili valutati sono quelli di Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli. Era stato preso in considerazione anche Gennaro Gattuso, ma ci sono pochi margini anche perché il tecnico vorrebbe un’esperienza all’estero.