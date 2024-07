PONSI, L'ex Fiorentina piace a Empoli e Hellas Verona

FirenzeViola.it

Potrebbe essere arrivata l'estate del salto in Serie A per il poliedrico difensore Fabio Ponsi (23 anni), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina - pur senza poi approdare nella prima squadra viola - e che ha trovato in seguito la maturazione e la consacrazione con la maglia del Modena, con il quale ha vissuto la salita in Serie B e il mantenimento della categoria nello scorso campionato, sempre con un ruolo da protagonista che lo hanno portato a raccogliere un'ottantina di presenze in prima squadra con i canarini emiliani. Adesso, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, il nome del terzino classe 2001 è finito sui taccuini di almeno un paio di realtà della massima serie italiana: c'è l'Empoli interessato, che ha già portato avanti qualche discorso con l'entourage di Ponsi nelle settimane precedenti, in attesa di affondare eventualmente il colpo (perché avvenga deve però uscire prima qualcuno dalla nutrita batteria di esterni di difesa), ma i toscani non sono da soli.

Il profilo del laterale basso, infatti, è anche nel mirino dell'Hellas Verona di Sogliano. Tra i principali pregi di Ponsi c'è sicuramente la duttilità, visto che il classe 2001 finora in carriera ha dimostrato di saper ricoprire tutti i ruoli della difesa.