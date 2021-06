PASQUAL, Biraghi è tra i migliori. E sulle critiche...

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato dei principali temi di attualità in casa viola. Ecco le sue parole: “I nomi che sono stati fatti sono sicuramente molto importanti e servono ad alzare la qualità del gruppo. Burdisso ha portato sul tavolo nomi pesanti quindi vuol dire che le idee sono chiare. Già il fatto che si parli di esterni fa capire che l’idea di calcio da proporre è ben precisa. Lirola? Dispiace, al Sassuolo ha fatto delle ottime annate ma a Firenze è stato velocemente bocciato: pensavo che avrebbe potuto fare qualcosa di più. Biraghi? I tifosi vogliono sempre il meglio per la loro squadra e quando le cose non vanno bene criticano: Biraghi è tra i primi esterni sinistri in Italia ma tutto dipende anche da che tipo di progetto tattico porti avanti. Io nel corso della mia carriera me ne sono sempre fregato dei fischi, ma ho pensato solo a migliorarmi".