PANCARO, Punta di peso sarebbe stata la ciliegina

L'ex difensore ed oggi allenatore Giuseppe Pancaro si è collegato in diretta coi microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto.

Quanto è rischioso il ritorno di Prandelli a Firenze oggi?

"Non penso che per lui sia rischioso: purtroppo il calcio a volte ti accantona, e lui negli ultimi anni ha avuto poche occasioni. Più che un rischio, per lui è la grande occasione per far vedere di cosa è capace in un posto dove ha fatto benissimo e che gli vuole bene. In più la Fiorentina secondo me ha valori importanti, è una squadra molto forte che può davvero dare fastidio a tutti in questo campionato".

Come valorizzare Amrabat nel centrocampo viola?

"A prescindere dai numeri del modulo, perché in Italia è da un po' che si parla di principi e funzioni, c'è da dire che anche con Iachini la squadra ha fatto prestazioni di livello e mostrato il valore di questi giocatori. Sono purtroppo mancati in alcuni momenti decisivi, quando tutto sembrava fatto. Il centrocampo della Fiorentina è completo: c'è qualità, fisicità, atletismo... Possono fare bene in qualsiasi modo".

Manca una punta?

"Cutrone e Vlahovic sono due giovani interessanti, ma effettivamente per poter completare realmente quest'organico una punta di peso, di quelle che ti garantiscono tot gol a stagione, avrebbe potuto essere la ciliegina sulla torta. Non è stato così, ma magari sarà l'occasione per far giocare questi ragazzi nella speranza che riescano ad esplodere".