OLIVEIRA, Presente al Penzo per Venezia-Cagliari

L'ex calciatore della Fiorentina Luis Oliveira è in Italia. Più precisamente è a Venezia, dove è stato avvistato questo pomeriggio per assistere alla sfida tra due delle sue ex squadre italiane oltre alla Fiorentina, ovvero Venezia e Cagliari. L'attaccante brasiliano naturalizzato belga ha vestito la maglia del Cagliari in due occasioni, prima tra il 1992 e il 1996 e poi, dopo l'esperienza di Firenze, tra il 1999 e il 2000. Con la casacca dei lagunari invece Oliveira ha disputato 17 partite nel 2005.