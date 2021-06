NETO, L'ex portiere viola piace all'Everton

Potrebbe essere in Inghilterra il futuro di Neto. Il secondo portiere del Barcellona non ha trovato molto spazio nell’ultima stagione e potrebbe decidere di lasciare la Spagna. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’ex Fiorentina e Juventus piacerebbe molto all’Everton ma il club blaugrana lo vorrebbe ancora come sostituto di Ter Stegen.