N. GONZALEZ, Pronto al ritorno da titolare in campionato

Dopo l’infortunio contro il Lipsia datato 2 ottobre, l’ex viola Nico González sarebbe pronto a fare il suo ritorno da titolare dopo circa due mesi e mezzo. Nel match tra Juventus e Monza, infatti, l'ex viola potrebbe partire dal primo minuto, andando a insediare uno tra Yldiz e Conceição. L’ala argentina, che era tornata in campo contro il Venezia, viene anche da un gol in settimana contro il Cagliari in Coppa Italia. A riferirlo è La Nazione.