MUTU, Sarà al Franchi col Milan. Lui: "Non vedo l'ora"

Adrian Mutu è pronto a tornare a Firenze. Come confermato dall'ex fantasista rumeno sui social, l'ex stella della Fiorentina dei primi anni 2000 sarà allo stadio Franchi in occasione della partita tra i viola e il Milan in programma domenica sera alle 20:45. A darne notizia per prima la pagina social "999 Fiorentina" che con un post ha certificato l'imminente ritorno in Italia di Mutu, che a sua volta ha risposto "Non vedo l’ora di arrivare ragazzi".