MUTU, Prandelli come un padre. Non vedo l'ora di tornare

Adrian Mutu, attuale dirigente del Rapid Bucarest ed indimenticabile attaccante della Fiorentina, ha parlato durante la lunga intervista a Cesare Prandelli dei loro anni vissuti a Firenze: "Per me Prandelli è tra i migliori tecnici avuti, se non il migliore. Per me è come un padre, a lui devo tantissimo. La nostra Fiorentina era una bellissima squadra, non avevamo grandissimi giocatori ma eravamo un gruppo compatto, consapevole di quello che dovevamo fare in campo. Col tempo siamo cresciuti tantissimo. Il nostro punto forte era l'unità della squadra.

Nella mia squadra di ora chi porterei? Tutti, da Frey a Santana, passando per Liverani, Gila e Toni. Eravamo una squadra che si capiva benissimo grazie al mister. Di lui mi ha sempre colpito quanto fosse bravo ad insegnare a giocare a calcio.

Mi sarebbe piaciuto venire a vedere la partita contro la Juventus ed in generale non vedo l'ora di venire nuovamente a Firenze e rivedere i miei compagni ed il mister, prima era lui che mi parlava solo di calcio, ora i ruoli si sono invertiti"