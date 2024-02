MURIEL, Rinnovo con l'Atalanta lontano: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un mese fa il destino di Luis Muriel era ancora incerto, sospeso quantomeno, ora invece comincia a essere sempre più delineato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il colombiano resterà ovviamente fino a giugno all'Atalanta, dopodiché, visto che ha il contratto in scadenza, cambierà maglia e andrà in una squadra che potrebbe scegliere già adesso.

L'ex Fiorentina è libero di accordarsi con chi vuole e verosimilmente lo farà in tempi non lunghissimi. In ogni caso ci sarà un incontro tra il procuratore di Muriel e l'Atalanta prima di accettare altre proposte, ma, non dovesse esserci coincidenza di vedute, cercherà un'altra sistemazione.