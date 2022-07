MIGLIACCIO, Nuovo capo area tecnica Salernitana

La Salernitana ha affidato il suo futuro a Morgan De Sanctis. Una scelta arrivata dopo il lavoro sotto traccia del presidente Iervolino, che nei tanti casting effettuati ha puntato su un uomo nuovo, anche se volto noto, del calcio italiano. Con lui - che sarà il ds dei campani - altri due dirigenti giovani in rampa di lancio, presentati oggi in conferenza stampa: si tratta di Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo. L'ex viola dal 2021 è stato responsabile dello sviluppo delle risorse tecniche: focus sui giovani, soprattutto sulla valorizzazione dei tanti talenti mandati in prestito dalla Dea, specie in Serie C. A stretto contatto con Sartori, di cui è stato occhi e braccio operativo anche sulle valutazioni circa le operazioni in entrata. In granata sarà responsabile dell’area tecnica.