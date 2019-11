MARCHIONNI, Con il Parma pareggio giusto. Chiesa...

L'ex giocatore della Fiorentina, Marco Marchionni, ha parlato così del momento dei viola: "Lo scorso match contro il Parma non ho avuto modo di vederlo perché era in contemporanea con il nostro, ma mi hanno detto del risultato. Credo sia stata una partita dove i gialloblù hanno fatto meglio nel primo tempo e i viola nella ripresa: il pareggio è giusto. Sono cresciuto a Parma, a Firenze ho lasciato bei ricordi, per me era una partita speciale. Castrovilli? Le sorprese non sono tante anche perché oggi un giovane è molto più preparato, ma Montella è stato bravo a puntarci. Quando sei giovane se senti la fiducia di allenatore e società è molto più facile inserirsi in un contesto di squadra come quello della Fiorentina. Montella? L'inizio non è stato facile, lui ha lavorato sulla testa dei giocatori ed è stato bravo. Se la squadra avrà necessità del centravanti lui lo vedrà, ma finché le partite vengono vinte così va bene ugualmente. Chiesa? L'età conta poco perché tutti possono migliorare a qualsiasi età e Ribery ne è l'esempio. Un giocatore è giusto che faccia quello che sa fare e lui nel gol subito contro il Parma ha preso una scelta da attaccante. Sottil? Un giocatore deve saper fare più ruoli indubbiamente, ma quando si hanno solo compiti offensivi si è agevolati. Se riuscirà a fare entrambe le fasi giocherà sempre".