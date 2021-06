MANNINGER, L'Austria venderà cara la pelle domani

Intervistato da TuttoJuve.com, l'ex portiere di Fiorentina e Juventus Alexander Manninger presenta la sfida tra Austria e Italia: "Per noi è già un grande traguardo essere arrivati agli ottavi, l'Italia è la squadra che fin qui si è dimostrata la più pulita ed ordinata di tutto l'Europeo. L'Austria è consapevole del valore dell'avversario, ma cercherà di vender cara la pelle. Il maggior pericolo per l'Italia sarà il collettivo, perché non è un gruppo formato da star. Alaba giocherà nel Real Madrid ed è il giocatore di maggior spessore, ma anche gli altri non sono da meno. Sono sicuro che questi ragazzi creeranno qualche grattacapo agli azzurri, hanno fame e voglia di stupire".