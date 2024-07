MALEH, Vicino al Cagliari: si tratta con il Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo di Davide Nicola. I rossoblù per il centrocampo stanno trattando con il Lecce per l'arrivo di Youssef Maleh. Il giocatore, la scorsa stagione, ha giocato in prestito all'Empoli, allenato nell'ultima parte di campionato proprio da Davide Nicola: lo rivela la redazione di Sky Sport.