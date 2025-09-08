M. Orlando: "Lasciar partire così Adli è stato un azzardo per la Fiorentina"

vedi letture

Durante il pomeriggio di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando, che ha detto la sua sul momento della Fiorentina, partendo anche da una domanda su un ex viola.

Fiorentina, non era meglio confermare Yacine Adli?

"Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse, perché lo ha conosciuto. Lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto qualche gol, poi è mancata continuità. Vedendo il centrocampo della Fiorentina, io sarei andato su Adli come regista. Evidentemente ci sono degli equilibri che non conosco. Lasciar partire uno così è un azzardo".

Serie A, da chi si aspetta un segnale forte alla ripresa?

"Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite. E poi l'Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l'Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui".