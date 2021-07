LUCCHESI, Gattuso-ACF? Male tutti. Ora speriamo...

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato dell'attualità viola: "La questione Gattuso-ACF potevano risparmiarsela entrambe le parti, poiché ne sono usciti tutti male. Italiano? Credo sia uno dei tecnici emergenti più bravi, ma Firenze non è una piazza facile. Commisso? Gli investimenti ci sono stati, tuttavia i soldi non sono tutto: in questi due anni la Fiorentina ha sbagliato troppo. Speriamo davvero sia la volta buona per aprire un ciclo perché Firenze merita una squadra importante".