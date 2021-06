LUCCHESI, Antognoni è Firenze: un valore aggiunto

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, ed ha analizzato anche la situazione della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che scelta è quella di Italiano per la Fiorentina?

"Profilo interessante, sembra destinato a una carriera importante. Allenare la Fiorentina non è come Trapani o altre squadre, è uno scalino importante. Lui ha dimostrato qualità, è stato scelto perché i viola vogliono crescere e far partire la rivoluzione con un tecnico anche lui in fase di crescita. Scelta intelligente ma va supportata anche se non arrivassero i successi. Scelta giusta, anche se un po' rischiosa".

Di Burdisso dirigente che ne pensa?

"Non ho capito che fa... Poi di Pradè dico che invece di rinnovarlo in anno in anno, magari ci vorrebbe di dargli più fiducia. Non vorrei che Burdisso fosse un po' il Dainelli della scorsa stagione".

Con Antognoni che devono fare?

"Antognoni è Firenze, però credimi che considerarlo una bandiera è riduttivo: è un valore aggiunto. Se ne fai a meno può essere pure una scelta strategica ma devi tener conto che qualcosa togli. A Firenze è una persona particolare".