L'ex allenatore dei portieri di Fiorentina e Nazionale Savorani va all'Atalanta

vedi letture

Nuova avventura in vista per l'ex preparatore dei portieri della Fiorentina e della Nazionale Marco Savorani: a lui pensa l'Atalanta per accompagnare il neo tecnico Juric. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo una breve esperienza nel 2009.

Lunga la sua esperienza come preparatore dei portieri iniziata nel 2004 al Piacenza, seguendo poi Iachini al Chievo e passando per Atalanta e Siena. Il ritorno alla Roma, dove ha fatto le giovanili e una stagione in prima squadra come giocatore, arriva nel 2014: due anni con la Primavera e poi la promozione in prima squadra con Spalletti nel 2016. In giallorosso resta fino al 2021, vincendo due premi consecutivi come miglior preparatore dei portieri in Italia.

Segue Antonio Conte al Tottenham per due stagioni, prima di tornare in Serie A nel 2023-24 proprio alla Fiorentina, con Vincenzo Italiano. Dal 1° settembre 2023, fino all'esonero di Luciano Spalletti, è il preparatore dei portieri della Nazionale maggiore, svolgendo il doppio ruolo in azzurro e nel club viola per la prima stagione.