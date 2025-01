KASIMPASA, Brekalo e Barak a segno contro il Konyaspor

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Un'ora e mezzo dopo il fischio d'inizio di Fiorentina-Torino, alle 14:00, in Turchia è andata in scena la sfida tra il Konyaspor e il Kasimpasa. Il match è finito 3-3 e per la formazione ospite sono andati a segno due ex viola come Antonin Barak e Josip Brekalo. L'esterno croato ha siglato al 53' la rete del momentaneo 1-1, mentre il trequartista ex Verona ha realizzato il gol del decisivo pareggio finale al minuto 87. Per Barak si tratta del secondo centro stagionale, mentre per Brekalo, che ha firmato anche l'assist per il gol, il secondo del Kasimpasa, di Gul, si tratta della terza marcatura. La formazione di Istanbul in calssifica si trova dodicesima in Super Lig a quota 22 punti.