JOAQUIN, Sogna il ruolo di pres. del Betis: "Fantastico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joaquin, ex giocatore tra le altre anche della Fiorentina e attuale membro della dirigenza del Betis Siviglia, ha ammeso al El Hormiguero di sognare il ruolo di presidente: "Ricoprire quell'incarico deve essere la cosa migliore. Dopo essere stato un calciatore, come nel mio caso, ho realizzato tanti sogni, sono ancora legato al club e ne ho faccio parte come membro della direzione tecnica. Mi trovo a mio agio e mi sento importante e utile, ma essere il presidente del Betis deve essere fantastico. È un passo che se domani accadrà, beh...".

Joaquin ci ha comunque tenuto a precisare che non ha intenzione di "rubare" il posto ad Angelo Haro: "No, no, no. Per niente, per niente, per niente, per niente e per niente".