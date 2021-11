JOAQUIN, Si ritira: "Tanto ormai non sto più giocando"

Joaquín Sánchez ha annunciato il suo ritiro alla fine di questa stagione. L'ex viola, ora al Betis, appenderà gli scarpini al chiodo a giugno, nonostante la proposta degli spagnoli di prolungare un'altra stagione, dopo due decenni di calcio ai massimi livelli. "A 40 anni non è che intravedo il momento di smettere, è che non gioco più, ho già smesso - le parole di Joaquin - La speranza resta, ma sembra non sia abbastanza: se ti alleni bene, ma giochi poco…". Poi ha spiegato: "Molti dicono che dovresti ritirarti quando sei in alto, ma se ti diverti vuoi continuare”. Il classe '81 porterà avanti alcuni nuovi progetti fuori dal campo, ma ha voluto sottolineare: "Non importa quante cose devo fare o il futuro che ho programmato, mi mancherà molto tutto questo. Io smetto di giocare ma voglio continuare a lavorare e ad apprendere professioni”.