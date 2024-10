ITALIANO, Il percorso in Conference mi ha lasciato tanto

FirenzeViola.it

Alla vigilia di Liverpool-Bologna ha parlato ai microfoni di SkySport Vincenzo Italiano, tornando anche sull'esperienza europea maturata da tecnico della Fiorentina: "Il percorso rimane, perché è stato straordinario. Arrivare alle finali non è semplice, il percorso ti lascia tanto. Questa però è un'altra storia, ovunque vai in Champions c'è da battagliare e dare il massimo. Come in questo palcoscenico fantastico".