ILICIC, Reintegrato e assist nella sconfitta del Maribor

Josip Ilicic è ritornato in campo dopo l'esclusione da parte di Damir Krznar, ex allenatore del Maribor. Krznar che aveva deciso di escluderlo dalla rosa, facendolo allenare da solo da fine settembre a inizio ottobre con la promessa eventualmente di reintegrarlo quando sarebbe stato più in forma. Come riporta TMW, l'ex Atalanta, di fatto, era un separato in casa e non c'era nessuna intenzione di recuperare il rapporto. Anzi, la speranza era quella di risolvere il contratto, uno dei più costosi di sempre in Slovenia e che durava fino al 2025. Krznar però è durato poco più di due settimane, sostituito da Ante Šimundža.

Ilicic la scorsa settimana è stato reintegrato in rosa, entrando nella sfida contro il Bravo di ieri. Entrambi i club erano in quarta posizione a quota 17: non è stato il migliore dei rientri per quanto riguarda il punteggio finale, visto che la partita è terminata 2-1 per gli avversari. Ilicic è entrato a circa mezz'ora dalla fine per cercare di trovare il pareggio che, effettivamente, è stato siglato da Xhuliano Skusa a metà secondo tempo, anche grazie all'assist da corner dell'ex Atalanta. A chiudere la questione però ci ha pensato Ivansek, che ha firmato il definitivo 2-1 per il Bravo.