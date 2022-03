IACHINI, Non è calcio con tutti questi falli commessi

Dopo il pareggio contro la Reggina, il tecnico del Parma Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole, riportare da ParmaLive.com: "Oggi la squadra ha fatto una buona partita, la settima in ventuno giorni. Sull'unica situazione loro oltre il fuorigioco abbiamo preso un'autorete sfortunata, casuale. Io non parlo mai dell'arbitro ma ogni partita subiamo 35 falli, veniamo redarguiti, nel secondo tempo due giocatori loro ammoniti fanno fallo, Amione e Crisetig, entrambi su Vazquez. Vuol dire finirla in 11 contro 9. Rispoli subisce fallo da dietro sulla gamba d'appoggio in area, Folorunsho colpisce di braccio in area, è rigore, lo dice il regolamento e non vanno nemmeno a vederlo, così a Monza e nelle altre gare. Ogni volta però si permettono molti falli prima dell'ammonizione e non vengono dati i secondi gialli, sono rammaricato. Oggi però abbiamo fatto bene a parte dieci minuti nel secondo tempo, siamo stati arrembanti, non abbiamo concesso nulla, però poi ci sono gli episodi che non vanno bene, come a Monza, dove tirano la maglia a Vazquez in area, non è calcio per noi questo. Abbiamo fatto una buona gara, solo dieci minuti nel secondo tempo siamo calati, giochiamo tanto e quasi sempre gli stessi. Tutto il lavoro della settimana sfuma così, io non mi arrabbio mai ma oggi sì, non viene premiato il lavoro fatto".