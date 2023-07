I. HAGI, Corvino vuole di nuovo portarlo in Italia

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex viola Ianis Hagi potrebbe fare ritorno in Italia dopo tre anni in Scozia. Lo riporta Eurosport Romania, che spiega come l'attaccante dei Rangers, figlio di Gheorghe, potrebbe tornare grazie a chi lo aveva già portato la prima volta in serie A, Pantaleo Corvino che nel 2016 lo volle alla Fiorentina. Dopo due anni in cui aveva però trovato poco spazio il giocatore tornò al Viitorul Costanza, allenata dal padre. Dopo una stagione al Genk è approdato nei Rangers. Ora il nuovo e possibile ritorno di fiamma con Corvino che vuole portarlo a Lecce.