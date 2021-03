HURACAN, L'ex viola Bolatti nuovo direttore sportivo?

Dal centrocampo alla scrivania. Mario Bolatti pronto per una nuova avventura. L’ex centrocampista della Fiorentina è in trattativa con l’Huracan, sua ex squadra. Dalla prossima settimana potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del club, ricoprirà la carica - ufficiale - di segretario tecnico per una stagione. Poi sarà tempo di mercato. E chissà che Bolatti non provi a fare affari anche in Italia.