L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così dell'allenatore viola Vincenzo Montella: "Sarei felice della conferma di Montella, ovvio che se valutiamo il lavoro della scorsa stagione non c'è un bilancio positivo. Per quello che ha dimostrato in passato per me non sbaglia la Fiorentina a dargli fiducia".