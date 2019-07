Fumata bianca in arrivo per la panchina della Pro Vercelli. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport le Bianche Casacche hanno trovato l'accordo per affidare la guida tecnica ad Alberto Gilardino. L'ex attaccante della Fiorentina è dunque vicinissimo ad intraprendere una nuova avventura nel ruolo di allenatore.