GALLI, Donnarumma ieri migliore in campo. Drago...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto per analizzare la gara di ieri tra i viola ed il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Si è parlato tanto e lo si fa tutt'ora del 4-2-3-1 dei rossoneri e della prestazione della squadra di Prandelli. Senza Ibrahimovic e con Rebic in attacco, quante parate ha dovuto fare Dragowski? Il migliore in campo è stato Donnarumma che ne ha fatte sicuramente di più: ha toccato il tiro di Vlahovic mandandolo sul palo, ha fatto un capolavoro sullo scavetto di Ribery ed ha bloccato il colpo di testa di Pezzella che non era facile".