GALLI, Con me Chiesa farebbe l'esterno. Ibra...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato dei temi di casa viola. Queste le sue parole: "Non so che squadra sceglierà Montella per fronteggiare l'Hellas Verona, ma l'assenza di Castrovilli sicuramente peserà, magari vedremo Benassi in quel ruolo. Il mister deciderà e, a fine partita, spiegherà le sue scelte. Chiesa? Ha tiro, dribbling e velocità: con me giocherebbe sempre esterno nei tre davanti. Può diventare un top, ma deve crescere nella lettura delle decisioni che, in due casi, ha sbagliato anche con l'Italia. Ibrahimovic? Alza il livello dello spogliatoio, in campo si fa sentire, stimola ed incita i compagni per farli crescere: è da tanto che lo voglio in viola".