GALLI, Berardi difficile a gennaio, punterei su Deulofeu

Come di consueto l'ex portiere della Fiorentina ed opinionista Giovanni Galli è intervenuto per commentare i temi caldi in casa viola, su tutti la necessità di intervenire sul mercato a gennaio. Questo quanto detto da Galli sulla questione esterno: "Berardi a gennaio? Non capisco perché il Sassuolo dovrebbe cedere il proprio miglior giocatore a metà stagione, visto anche le difficoltà che stanno incontrando. Si tratta comunque di un bel giocatore ma potrebbe essere un vuoto a perdere, visto che trattandosi di un '94 è altamente improbabile riprendere la cifra di un investimento simile a quello che chiede il Sassuolo negli anni a venire. Punterei più volentieri su Deulofeu: porterebbe qualità in più alla squadra, ha la stessa età di Berardi e a già giocato in realtà importanti".