GALBIATI, Iachini-out al 70%. Richiamerei Prandelli

Roberto Galbiati ha parlato dei temi caldi in casa viola: lo storico difensore, a Firenze a cavallo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, si è espresso così sul momento di forte incertezza per Iachini e squadra:

"A Roma ho visto una squadra spenta e senza idee, attacco poco pericoloso e centrocampo non efficace, con Amrabat che mi è parso fuori ruolo. La Fiorentina deve cambiare marcia in ogni modo, non so se mandare via Iachini sia la scelta migliore, credo comunque che col Parma ci sia lui in panchina, quella di sabato sara la gara decisiva per il suo futuro: in caso dell’ennesima prova scialba c’è la forte possibilità di un esonero di Iachini, direi il 70%. Dopo c’è anche la sosta quindi cambiare in quel momento sarebbe l’ideale, chi arriverebbe avrebbe quei giorni in più per conoscere la squadra. L'importante è che la decisione sia presa all'unanimità, cosa non facile visto che le intenzioni Commisso e Pradè non sembrano coincidere. Credo che il presidente non voglia avere tre allenatori a libro paga. Sui possibili successori di Iachini? Io chiamerei Prandelli come traghettatore fino a fine stagione, è un ottimo tecnico e conosce bene la piazza, anche se la situazione sarà complicata per qualsiasi allenatore dovesse arrivare".