G. FONTANA, Viola? Problema è l'organico. Chiesa...

Per parlare dei temi più attuali del calcio italiano è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore della Fiorentina, Gaetano Fontana, è intervenuto anche sulla Fiorentina e Montella. Queste le sue parole: "Il problema è l'organico, che ha un valore diverso rispetto al passato. E' vero che non sarà una Fiorentina come quelle che ha gestito in passato Montella, dove c'era qualità, ma ci sono giovani di grandi prospettive. Poi ci sono elementi esterni che stanno minando alcuni giocatori, come Chiesa, per la questione contratto. Montella non sta riuscendo a trovare la chiave di volta per risolvere la questione. Chiesa? E' un esterno d'attacco, da 4-3-3. Ha facilità di corsa, quando parte in velocità fa bene. Le sue qualità sono queste e fa fatica ad esprimersi perché in questo momento tutta la squadra fatica. Se poi sa di essere importante sul mercato, è difficile accettare una situazione come quella che sta vivendo a Firenze. La Juve ha un fascino diverso rispetto a quanto vive alla Fiorentina. Deve riconoscere che Firenze gli ha dato una grande opportunità e deve ripagare fino in fondo questa fiducia".