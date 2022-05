FREITAS, Italiano ha cambiato ACF. Clausola...

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina: "Contro il Milan sarà una partita molto importante, con due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi. Il pareggio non serve a nessuno. Sono convinto della bravura di Pioli, l'ho visto quotidianamente per tanto tempo e per arrivare a certi traguardi bisogna essere adatti. Al Milan sta facendo un capolavoro, non era favorito per lo scudetto e se lo sta giocando. Si vede sembra la sua cura nei dettagli, era così anche a Firenze. Anche Italiano sta facendo un ottimo lavoro, chiaramente con obiettivi diversi: le ultime tre partite non sono andate bene ma il cambio di ambiente a Firenze è merito del tecnico".

Clausola? "Nel calcio di oggi è normale. Le società cercano di difendersi quanto intravedono delle potenzialità importanti. Quando il PSG ha pagato Neymar nessuno se lo sarebbe mai aspettato, così come Villasboas al Chelsea. Aspettiamo e vediamo cosa ci riserverà il futuro. Ikoné è un giocatore molto valido negli spazi lunghi e fa più fatica in quelli stretti. Gonzalez si sta ambientando ma le sue qualità sono indiscutibili, è sempre nel giro dell'Argentina e non può essere un caso. Può valere più di quanto è stato pagato dalla Fiorentina".