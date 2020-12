FLACHI, I senatori devono essere uniti e dare il 150%

Francesco Flachi parla della crisi della Fiorentina: "Il problema è mentale, non riescono a scrollarsi questa situazione di dosso. La vittoria di Coppa poteva ridare fiducia e tranquillità ma così non è stato. Sono mancati i giocatori di qualità e personalità. E' vero che il Milan è stato bravo, i due gol sono stati presi su errori perciò erano evitabili con la concentrazione e la squadra sta pagando la sfortuna che al primo gol va male poi quando non sei libero di testa fai fatica. Ora devi fare gruppo e devono interpetare meglio la situazione che non devi prenderle, poi piano piano segni e nell'allenamento devi dare il 150 per cento. Ribery era un trascinatore, quest'anno è differente. Sappiamo la forza che può dare e spero che possa capirlo, credo paghi a livello fisico e che non abbia mollato. I senatori devono essere uniti per uscirne. La classifica non è un bel vedere. La squadra c'è ma deve fare molto ma molto di più. Pagelle ai singoli? Vlahovic l'ho visto motivato rispetto ad altre volte, sfortunato sul palo. Non bene Pulgar e Castrovilli perché da lui come da Ribery e Callejon ci si aspetta di più perché sono l'anima della squadra"