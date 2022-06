FIORE, Viola più avanti del previsto. Ikoné e Gonzalez...

L'ex centrocampista viola Stefano Fiore, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha così parlato a proposito della Fiorentina: "È stata una delle cose positive del nostro campionato. Nessuno pensava che in poco tempo la Fiorentina potesse essere così avanti, con Italiano arrivato da poco e a cui non si chiedeva questo campionato. Giocano bene, sono interessanti, grande merito a Italiano".

Nico Gonzalez e Ikoné le piacciono?

"Io ero un esterno prestato e atipico, sono giocatori molto diversi da me. Hanno velocità, gamba, tecnica e in quello ci somigliamo. Ikone ancora si deve formare, ha lasciato intravedere buonissime cose. Sono giocatori che per una punta sono fondamentali, sono sempre lì a crossare e saltare l'uomo, sono giocatori che fanno la differenza".

Manca un bomber alla Toni?

"Lo avevano e gliel'hanno portato via. Chi l'ha sostituito ha fatto bene ma dipenderà dagli obiettivi della Fiorentina. Per come gioca Italiano, dovesse arrivare una buonissima prima punta la Fiorentina potrebbe fare il saltino".