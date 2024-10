FAVASULI, Voglio riprendere il mio spazio in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rientrato dal prestito alla Ternana, Costantino Favasuli si è trasferito in estate nuovamente in Serie B, questa volta in prestito al Bari. In una conferenza stampa ai microfoni ufficiali del club pugliese, l'esterno ha dichiarato: “All’inizio stavo trovando più spazio, in questo momento meno, ma a dire la verità gli altri stanno facendo bene nel mio ruolo e se c’è un equilibrio non sembra il caso di cambiarlo. Ci sono giocatori forti e la giusta concorrenza. Conosco il mio valore e, quando ci sarà l’occasione, lo dimostrerò.”

In seguito ha aggiunto:“Nel calcio ci sono alti e bassi. Sono partito bene, ma poi, dopo la Juve Stabia, il mister ha fatto altre scelte e cercato un altro equilibrio. Stiamo giocando bene, tutta la squadra. Appena sono arrivato, tutti mi dicevano della partita dei play-out qui a Bari, ma è acqua passata, pensiamo al futuro. Sono tranquillo, la squadra è forte e gioca per vincere. Vogliamo fare un grande campionato, ci sono giocatori validi e anch’io voglio metterci del mio. Il campo parlerà, sono sicuro che riuscirò a ritagliarmi il mio spazio.”

Infine, il laterale ha concluso:“Quando arrivai al San Nicola il giorno dei play-out, pensai subito che fosse bellissimo. La squadra andava male, ma c’era una bolgia; era meraviglioso giocare in quell’atmosfera e con quei tifosi. Avevo altre proposte, ma ho scelto Bari anche per questo. Avevo in mente quella giornata con lo stadio pieno di gente. Il Bari merita qualcosa in più per la città e per i tifosi.”