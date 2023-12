EX VIOLA, Pezzella si sposa con Agus Bascerano

Sono giorni speciali in casa di un ex viola come Germán Pezzella: l'argentino, attualmente al Real Betis, si è infatti sposato ieri con la modella Agustina Bascerano. I due stavano insieme già dai tempi di Firenze ed era presente al matrimonio anche l'agente del calciatore Martin Guastadisegno. Per l'ex capitano della Fiorentina, a Firenze dall'estate 2017 al luglio 2021, la chiusura di un periodo fantastico iniziato un anno fa con la vittoria del Mondiale con la sua Argentina.