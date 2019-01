Nelle prossime ore il Cosenza proverà a chiudere per due rinforzi: Gianluca Litteri, classe ‘89 del Venezia, per l’attacco e Luca Bittante, classe ‘93 dell’Empoli, per la difesa. Per il terzino sembra essere stata superata la concorrenza del LR Vicenza Virtus con il calciatore che si trasferirà in rossoblù per i prossimi 18 mesi come riferisce Cosenzachannel.it.