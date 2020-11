DI LIVIO, Prandelli può rilanciare questa squadra

Intervistato da TMW Radio, Angelo di Livio ha parlato così della sua Fiorentina e del ritorno di Cesare Prandelli in panchina: "La Fiorentina? Secondo me ha una buona rosa, con tanti giovani interessanti. Mi dispiace per l'esonero di Iachini, ma credo non abbia capito bene cosa dovesse fare: giocava spesso col 3-5-2 e a Roma si è presentato senza attaccanti... Se si vuol continuare con la difesa a tre, era possibile fare un 3-4-3, vista anche la qualità dei sostituti. Questo è il modulo con cui per me deve giocare la Fiorentina: 4-3-3 oppure 3-4-3, così da essere propositivi e vincere le partite. Senza tirare non ce la fai. Prandelli? Conosce la piazza e volendo può anche fare bene. Non sono da prime quattro, ma per l'Europa League possono provare ad inserirsi. Se capisce pregi e difetti, può rilanciare questa squadra".